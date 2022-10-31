Новосибирск, , 12:20 — REGNUM Суд продлил срок содержания под стражей руководителя новосибирской туристической фирмы «Экстрим Тайм» по делу о гибели туристов на Камчатке. Об этом сообщило следственное управление СК России по Камчатскому краю.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Под стражей он пробудет до 5 января 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске по делу о гибели девяти человек на Камчатке арестован директор турфирмы «Экстрим Тайм» Андрей Степанов. Позже он был этапирован в город Петропавловск-Камчатский для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, что с 30 августа группа туристов, прибывших из семи регионов России, в составе десяти человек и двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка. Во время спуска 3 сентября по скалистой части сопки восемь туристов и один гид сорвались и упали вниз. Пятеро из них скончались на месте от травм, остававшиеся на высоте четыре человека впоследствии скончались в течении трёх суток. Установлено, что небезопасные туристические услуги оказывала новосибирская фирма «Экстрим Тайм», у которой не было трудовых договоров с гидами. Руководителю компании предъявлено обвинение. На его имущество наложен арест. 7 сентября решением суда Новосибирска Андрей Степанов был заключён под стражу до 2 ноября.

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