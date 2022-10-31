Симферополь, , 12:18 — REGNUM Проект бюджета Республики Крым на 2023 год сформирован с дефицитом в 8 млрд рублей, при этом доходы и расходы по сравнению с 2022 годом значительно вырастут. Проект бюджета Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов представила 31 октября на заседании совета министров региона зампредседателя правительства Крыма Ирина Кивико.

Осенний Крым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно запланированным параметрам, доходы крымского бюджета в 2023 году предполагаются в сумме 230,5 млрд рублей, расходы составят 238,6 млрд рублей, дефицит бюджета — около 8,1 млрд рублей. Безвозмездные поступления в доходах бюджета составят 165,3 млрд рублей.

На 2024 год, в соответствии с проектом бюджета, доходы прогнозируются в сумме 199,9 млрд рублей, расходы — 200,1 млрд рублей, на 2025 год — соответственно 179,1 и 179,1 млрд рублей.

Для сравнения, бюджет Республики Крым на 2022 год был утверждён со следующими параметрами: доходы — 216 млрд рублей, расходы — 202,1 млрд рублей, дефицит — 2,9 млрд рублей.