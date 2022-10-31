Анадырь, , 14:46 — REGNUM На Чукотке рассмотрели предложения четырёх муниципалитетов округа по формированию 22 рыболовных участков, из которых 19 — для любительского и три — для традиционного рыболовства. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предполагалось сформировать участки в Анадырском и Чукотском районах, в Провиденском городском округе и городском округе Эгвекинот. Комиссия рассмотрела данные участки на соответствие их требованиям правил определения границ рыболовных участков. Для этого была получена информация о наличии или отсутствии ограничений по их формированию от федеральных и региональных ведомств, а также заключения научной организации. По правилам, участки не могут быть сформированы в границах особо охраняемых природных территорий, налагаться границами друг на друга, находиться в местах, запретных для мореплавания, и в местах нахождения нерестилищ и зимовальных ям водных биоресурсов», — указано в сообщении.

Было принято решение определить границы пяти участков для любительского рыболовства. В Чукотском районе — участок в заливе Лаврентия и участок в Мечигменской губе. В городском округе Певек — участок в Среднем проливе Чаунской губы. В Анадырском районе — участок в Анадырском лимане. В городском округе Эгвекинот — участок в реке Амгуэма.

Соответствующий пакет документов для включения новых участков в перечень рыболовных участков Чукотки был направлен в Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства. По окончанию согласования в ведомстве участки включены в перечень и выставлены на конкурс для определения пользователей.

По восьми участкам комиссией принято решение о повторном рассмотрении. По оставшимся девяти участкам решено не определять границы ввиду имеющихся ограничений по их формированию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Чукотке в селе Лорино подходит к завершению создание модульного завода по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла и утилизации отходов переработки.

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