Кабул, , 12:17 — REGNUM ООН запросила помощь у стран-доноров около 10 месяцев назад, чтобы уменьшить гуманитарный кризис в Афганистане, но до сих пор собрано менее половины запрошенных денег, и мусульманские страны не фигурируют в списке основных доноров, пишет Darivoa.

Томас Николсон, специальный представитель Европейского союза по Афганистану, предупредил после своего визита в страну в начале октября: «Афганистан переживает трудную зиму. Я призываю Китай, Россию и Организацию исламского сотрудничества, по примеру Великобритании, США, Европейского союза и других стран резко увеличить объемы гуманитарной помощи».

Афганистан был одной из беднейших стран мира на протяжении десятилетий, но экономический кризис усугубился после того, как в августе 2021 года рухнуло поддерживаемое США правительство, а режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулся с разрушительными международными экономическими санкциями.

По данным ООН, почти все афганцы сейчас живут за чертой бедности.

Нил Тернер, представитель Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане, сказал: «Безусловно, в прошлом году была большая конкуренция за ресурсы гуманитарной помощи. Война на [территории б. УССР] привлекла большое внимание и финансовые ресурсы Запада, и есть опасения, что Афганистан в будущем станет забытым кризисом».

Гуманитарная помощь Афганистану

На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила, что предоставит Киеву гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов, но эта богатая мусульманская страна обязалась предоставить Афганистану гуманитарную помощь в размере всего 11 миллионов долларов.

Другие богатые мусульманские страны, такие как ОАЭ, Катар и Турция, либо отсутствуют в списке гуманитарной помощи Афганистану, либо оказали небольшую помощь.

В этом году ОАЭ предоставили более 309 миллионов долларов гуманитарной помощи 23 странам, из которых 171 миллион долларов был выделен Эфиопии и только 1,9 миллиона долларов Афганистану.

Катар, который имеет один из самых высоких показателей ВВП на душу населения в мире, в 2022 году выделил менее 1 миллиона долларов США на Глобальный гуманитарный призыв ООН, из которых около 500 000 долларов было предназначено Камеруну.

Министры иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества договорились в декабре 2021 года в Исламабаде о создании Афганского гуманитарного трастового фонда в Исламском банке развития (ИБР) для реагирования на гуманитарный кризис в Афганистане.

В августе банк объявил, что выделил Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 525 000 долларов на неотложную гуманитарную деятельность в Афганистане.

Представители ОИС и ИБР ничего не сообщали о деятельности гуманитарного трастового фонда после августа.

Мариам Делафер, профессор международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона, говорит: «Большинство программ и запросов на гуманитарную помощь недофинансируются».

Призыв к гуманитарной помощи Афганистану недофинансирован на 55%, при заметном недостатке крупных взносов со стороны мусульманских доноров.

«Геополитически Саудовская Аравия разорвала связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 11 сентября (2001 г.), обвинив их в клевете на ислам и укрывательстве террористов, их опасений санкций ООН и США.

Кроме того, есть критические замечания по поводу системы оказания гуманитарной помощи, возглавляемой ООН. По мнению критиков, Организации Объединенных Наций не удалось классифицировать наиболее неотложные потребности, на которые следует выделить больше средств.

Алекс де Ваал, исполнительный директор Фонда глобального мира в Университете Тафта, говорит: «У нас есть система, которая чем-то похожа на нищих, выстраивающихся в очередь у ворот мечети, и прихожане могут выбрать, кому из нищих дать монетку. И они думают, что этот нищий достойнее других».

Де Ваал сказал, что система ООН традиционно финансируется в основном западными донорами, в то время как мусульманские доноры действуют избирательно.

«Это зависит от желания донора», — сказал он.

Скептицизм в отношении системы помощи под руководством ООН не ограничивается мусульманскими странами, которые не имеют постоянных мест в Совете Безопасности. Великие державы, такие как Китай и Россия, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности, также критикуют систему ООН как неэффективную платформу, которой манипулируют.

Существует мнение, что ООН и международные неправительственные организации больше заинтересованы в собственном выживании, чем в помощи другим.

Мусульманское население в мире достигает 1,8 миллиарда человек, и Афганистан — не единственная страна, нуждающаяся в гуманитарной помощи, но от Йемена до Сирии и Сомали многие страны с мусульманским большинством сталкиваются со стихийными или техногенными катастрофами, которые требуют немедленного гуманитарного реагирования.

В течение почти двух десятилетий развитие и гуманитарная деятельность в Афганистане в основном финансировались Соединенными Штатами и европейскими странами, помощь которых значительно сократилась после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над страной.