Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Первые дни ноября в Санкт-Петербурге пройдут с плюсовыми температурными значениями и практически без осадков, сообщил 31 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, после самого холодного, последнего дня октября первая неделя ноября будет теплой с дневной температурой +6…+8 градусов.

«Предстоящей ночь с запада приближается атмосферный фронт, который и принесет теплый воздух, но и осадки тоже. На востоке Ленинградской области осадки будут снова с мокрым снегом», — отметил синоптик, уточнив, что 1 ноября в Санкт-Петербурге будет «относительно хороший день», с минимальным количеством дождя.

При этом в течение недели ночи будут прохладными, особенно на востоке Ленинградской области, где отрицательные температуры сохранятся. Дневная максимальная температура ожидается на уровне до +3…+8 градусов. Осадков будет мало, а усиления ветра не ожидается.

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