Москва, , 12:16 — REGNUM Россия поможет странам Африки в связи с непростой ситуацией с зерновой сделкой. Об этом сегодня, 31 октября, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, передают РИА Новости.

Контейнеры для морских грузовых перевозок в порту Циндао m.sahafaty.net

По его словам, партнеры понимают российскую позицию на фоне приостановки участия в продуктовой сделке. При этом Москва не видит выполнения обещаний по зерновой сделке.

«РФ в контакте с руководством многих стран, такие контакты идут и предстоят еще, будем помогать максимально», — отметил представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.

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