Березники, Пермский край, 31 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края утром 31 октября произошёл крупный пожар в ангаре. Об этом журналистам сообщили в краевом управлении МЧС.

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Сообщение о пожаре поступило в 5:40 (3:40 мск). На место возгорания прибыли 25 огнеборцев, при тушении пожара задействовали восемь единиц спецтехники. Оказалось, что горит ангар на площади 93 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за 57 минут.

При разборе сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили тела трёх человек. Личности погибших сейчас устанавливают. По факту произошедшего проводится проверка.