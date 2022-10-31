Москва, , 12:14 — REGNUM Повышение уровня предложения на фоне снижения спроса вполне закономерно привело к снижению ставок и появлению скидок на наиболее массовые и востребованные одно- и двухкомнатные квартиры в городах-миллионниках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, комментируя соответствующие данные «ЦИАН. Аналитика».

Аренда JesusManuel1

«Снижается и количество вновь выставленных квартир. Поэтому можно ожидать, что без дополнительных внешних шоков рынок аренды успокоится с сохранением тенденции к снижению ставок, предоставлению скидок и более лояльному отношению к арендаторам, но не стоит ожидать кратного снижения цен и абсолютного затоваривания, — сказал Цыганов. — При этом рынок аренды не станет расти одновременно со снижением уровня тревожности в обществе и повышением уровня деловой активности. Для этого потребуется дополнительное время, когда снизится повышенный уровень предложения».

Напомним, как сообщалось ранее, средняя цена долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках РФ за месяц снизилась на 3%.