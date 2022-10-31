Таллин, 31 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Власти Эстонии намерены расширить «запретную зону» на восточной границе республики с десяти до 300 метров. Об этом 31 октября сообщает портал «Baltnews» в своём телеграм-канале со ссылкой на руководителя отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янека Мяги.

ИА REGNUM Эстония

По словам последнего, действующие в данные момент пограничные правила не позволяют хорошо охранять границу прибалтийской республики, потому что «на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать нормальные наблюдательные позиции»,

Также указывается, что, помимо этого, власти Эстонии собираются привезти на восточную границу страны большое количество техники и установить там обозначения и заграждения, чтобы было понятно, где начинается запретная зона и граница. При этом не уточняется какая именно техника будет завезена на границу, и какие там будут созданы объекты инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что, согласно государственному плану содержания дорог Эстонии на период 2021–2030 годов, вокруг второго по значению и населению города страны Тарту должны быть построены две объездные дороги, однако теперь этот план завис в воздухе.