Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:110.

Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» (сс) Martin Springall

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 26 очков. У «Денвера» центровой Никола Йокич набрал 23 очка и сделал 14 подборов.

Для «Лейкерс» эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Ранее команда проиграла пять матчей подряд.

В следующем матче «Лейкерс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».

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