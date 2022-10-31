Екатеринбург, 31 октября 2022, 20:42 — REGNUM Реестровое казачество не оправдало себя, как опора государства. Об этом ИА REGNUM 31 октября заявил полпред Совета Атаманов общественных организаций России Геннадий Ковалев.
«Реестровые казаки,
С другой стороны, в интернете появилось много информации, в которой казаки, участвующие в СВО, рассказывают об обмане со стороны вербовщиков, рассказал Ковалев.
«Можно сказать, идёт война чиновников с добровольцами», — полагает собеседник агентства.
Эти видео набирают десятки тысяч просмотров, констатировал Ковалев.
«В этих видео рассказывается об обмане: добровольцев не вносят в списки военнослужащих министерства обороны. Тех, кто госпиталях лечились, из списка добровольцев вычёркивали задним числом — чтобы справку о ранении не давать. А без неё никакие выплаты не положены», — заключил собеседник агентства.
Напомним, что ранее решением Госдумы России добровольцы были уравнены с участниками боевых действий.