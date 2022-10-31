Екатеринбург, , 20:42 — REGNUM Реестровое казачество не оправдало себя, как опора государства. Об этом ИА REGNUM 31 октября заявил полпред Совета Атаманов общественных организаций России Геннадий Ковалев.

Казаки Skwrz.ru

«Реестровые казаки, т. е. состоящие на госслужбе (или декларирующие, что взяли обязательство служить) ездили по деревням Урала и агитировали деревенских мужиков «вступать в казаки». За участие в СВО под флагом казачества обещалась хорошая зарплата и спокойная служба», — сообщил собеседник агентства.

С другой стороны, в интернете появилось много информации, в которой казаки, участвующие в СВО, рассказывают об обмане со стороны вербовщиков, рассказал Ковалев.

«Можно сказать, идёт война чиновников с добровольцами», — полагает собеседник агентства.

Эти видео набирают десятки тысяч просмотров, констатировал Ковалев.

«В этих видео рассказывается об обмане: добровольцев не вносят в списки военнослужащих министерства обороны. Тех, кто госпиталях лечились, из списка добровольцев вычёркивали задним числом — чтобы справку о ранении не давать. А без неё никакие выплаты не положены», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что ранее решением Госдумы России добровольцы были уравнены с участниками боевых действий.