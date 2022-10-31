Москва, , 12:11 — REGNUM В настоящее время ставка ЦБ РФ почти никак не влияет на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Инфляция Pixabay.com

«Банк России абсолютно прогнозируемо оставил ставку на прежнем уровне 7,5%, — сказал Головченко. — Это очевидно. И причина понятна — регулятор хочет иметь хоть какую-то стабильность в финансовой системе. Сейчас такое время, когда непонятно, что будет через неделю, не говоря уже про месяцы. Поэтому ЦБ пока не понимает, что будет с инфляцией и с курсом рубля. Сейчас же ставка ЦБ почти никак не влияет на экономику России. Я лично ожидаю ухудшения нашего торгового баланса и девальвации рубля. А значит, стоит ожидать только повышения ставки ЦБ. По-другому инфляцию никак не удержать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в дальнейшем Банк России постарается избежать резких движений в отношении ключевой ставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк РФ добился оптимального значения ключевой ставки — экономист