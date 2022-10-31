Владимир, , 12:10 — REGNUM С кандидатурами своих заместителей определился губернатор Владимирской области Александр Авдеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе администрации региона.

Администрация Владимирской области Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Губернатор продлил контракты четырём своим заместителям. Продолжат исполнять свои обязанности два врио первого заместителя Александр Ремига и Дмитрий Лызлов, а также врио заместителя Константин Баранов и Владимир Куимов.

С 1 ноября 2022 года в качестве врио заместителей главы региона к своим обязанностям приступят Сергей Волков и Александр Максимов. Сергей Волков будет курировать инфраструктуру, энергетику, ЖКХ, ранее он занимал должность главы Доброград Ковровского района. Александр Максимов будет отвечать за природопользование, экологию, лесное хозяйство, до перехода в администрацию региона он был врио главы города. Владимира.

Представительство Владимирской области в Москве в качестве врио заместителя губернатора возглавит Герман Елянюшкин.