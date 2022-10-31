Белгород, 31 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе. Об этом в своём телеграм-канале 31 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Beladm.ru Антон Иванов

Мэр покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Валентин Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Иванов был назначен главой администрации Белгорода в декабре 2021 года.