Мэр Белгорода переходит на другую работу
Белгород, 31 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе. Об этом в своём телеграм-канале 31 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Антон Иванов
Мэр покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Валентин Демидов.
Как сообщало ИА REGNUM, Антон Иванов был назначен главой администрации Белгорода в декабре 2021 года.