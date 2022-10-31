Энергодар, Запорожская область, 31 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Киевские войска ведут обстрел города Энергодара Запорожской области, сообщил 31 октября лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, опубликованным в телеграм-канале, удары нанесены по целям в районе промзоны. Всего зафиксировано не менее трёх прилётов. Рогов уточнил, что обстрел ведут боевики Владимира Зеленского.

«Подробности позже», — добавил он.