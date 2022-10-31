Москва, , 12:09 — REGNUM В настоящее время в РФ стабильно себя могут чувствовать лишь дискаунтеры с самыми низкими ценами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российский потребитель уже перестает потреблять. Где-то он не потребляет, так как цены выросли в два раза (пример — автомобили, где китайский автопром уже стоит, как раньше «БМВ»). Где-то потребность упала из-за лютой неопределенности. Никто не понимает, что будет завтра, — сказал Головченко. — Российский ретейлер — это основной сегмент бизнеса, понимающий, что происходит с экономической ситуацией в стране. Ведь люди голосуют рублем за улучшение своей жизни, а при ухудшении этим самым рублем могут и совсем не голосовать. Сейчас стабильность может быть только у самых лютых дискаунтеров — тех, кто продает самые дешёвые товары. И в первую очередь это продукты питания. В целом же для российских ретейлеров наступили темные времена. И рассвета ждать пока не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в 2022 и в 2023 годах жители РФ будут очень строго соблюдать режим экономии.

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