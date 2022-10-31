Нижний Новгород, 31 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Нижегородской области началась реализация региональной программы льготного ипотечного кредитования. Об этом сообщили в правительстве региона.

Fishki.net Ипотека

Отмечается, что благодаря компенсации процентная ставка по ипотеке для нижегородцев значительно уменьшится — теперь она будет составлять не 7%, а только 4% годовых.

При этом для многодетных семей её снизили с 7% до 0,1%. По семейной ипотеке предусмотрено снижение с 6% до 0,1%, по сельской — с 3% до 1%, а для IT-специалистов — с 5% до 3%.

Участие в новой программе могут принять многодетные семьи, IT-специалисты, медики, пожарные, полицейские, сотрудники Росгвардии, госслужащие, ветераны боевых действий, тренеры спортивных учреждений, а также работники учреждений образования, культуры, спорта, соцзащиты и муниципальных предприятий.

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