Иркутск, , 12:08 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 31 октября известило о задержании в Иркутске подозреваемого в покушении на убийство водителя такси.

В Иркутске задержан нападавший на водителя такси СКР

Днём 30 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе дома №115 по ул. Лесная в СНТ «Защитник» Иркутского района, мужчине причинено ножевое ранение и угнан автомобиль Honda Fit. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По версии следствия, около 13:00 местного времени водитель такси приехал по заказу к одному из домов по ул. Ледовского в Иркутске, где к нему в автомобиль сели двое граждан. Подъехав к дому №115 по ул. Лесная в СНТ «Защитник», 19-летний молодой человек, отказавшись оплачивать проезд, причинил таксисту ножевые ранения, после чего сел за руль автомобиля и скрылся с места происшествия.

Скорую помощь потерпевшему вызвал второй пассажир, который остался на месте происшествия. 33-летний мужчина был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В Иркутске был введен план «Перехват». Спустя несколько часов сотрудниками Росгвардии указанный автомобиль был остановлен в районе остановки «Пионерская» по ул. Розы Люксембург под управлением подозреваемого.

В настоящее время следователями СК молодой человек задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге рассмотрено дело об угоне автомобиля, фигурантами стали двое подростков.

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