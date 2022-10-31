Бишкек, 31 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Странам-участницам Содружества независимых государств нужно добиться снижения зависимости от внешних рынков и оживить деловые связи внутри СНГ. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в столице Казахстана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

«Это потребует, прежде всего, раскрытия в полной мере потенциала Договора о зоне свободной торговли в СНГ и максимального упрощения условий для движения товарных и инвестиционных потоков», — подчеркнул он.

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Высокопоставленный киргизский чиновник отметил необходимость пересмотра ограничительных мер на экспорт продовольствия, минимизации количества барьеров и проверок на границах, а также создания новых транспортных коридоров.

«Считаем, что перед странами Содружества стоит важная задача обеспечения свободного пересечения внутренних границ — как необходимого условия существования общего рынка труда в СНГ», — подытожил глава правительства Киргизии.

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