Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Арендные ставки на недвижимость в Санкт-Петербурге упали на 8,5% после объявления 21 сентября частичной мобилизации, сообщили 31 октября в пресс-службе федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Цены на жилье Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Петербурге арендные ставки с момента объявления частичной мобилизации упали на 8,5% — до 40 тыс. рублей в среднем за квартиру в месяц.

«Здесь решающий вклад внесли «трёшки», подешевевшие на 10% (66 тыс. рублей в месяц вместо 73 тыс. рублей), тогда как ставки на «однушки» остались примерно на том же уровне», — заметили в пресс-службе, объяснив это тем, что Петербург, как и Москву, где также зафиксировано падение на рынке арендной недвижимости, но на 20%, за последний месяц покинуло некоторое количество семейных арендаторов, перебравшихся за границу.

«Другой вариант — отъезд только мужчин и отказ оставшихся членов семьи от съема крупногабаритных квартир в пользу менее просторных, для оптимизации расходов», — добавили в пресс-службе.

Из прочих российских городов с населением более 1 млн человек ощутимо снизилась стоимость аренды в Красноярске (-7,5%), Казани (-4,5%) и Перми (-3%).

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