Москва, 31 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Российские власти будут помогать африканским странам из-за ситуации с «зерновой сделкой». Об этом 31 октября сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Nstrumenttorg.ru Зерно

Он ответил на вопрос, будет ли Россия оказывать помощь странам Африки на фоне своего выхода из «зерновой сделки».

«Мы в контакте с руководством многих стран, такие контакты идут и предстоят еще, будем помогать максимально», — приводят слова Богданова РИА Новости.

Ранее представитель ООН рассказал о планах продолжения инспекций судов после выхода России из «зерновой сделки».