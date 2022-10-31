Джакарта, , 12:02 — REGNUM Военно-морские силы Индонезии готовят 12 военных кораблей, чтобы обеспечить проведение саммита G20, который состоится на Бали в ноябре, сообщает CNN Indonesia.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

«На самом деле подготовленные корабли — это боеспособный корабли для обеспечения безопасности лидеров», — заявил адмирал Юдо Маргоно.

Военные корабли будут размещены в радиусе 12 миль от побережья острова Бали.

Кроме того, три тысячи сотрудников развернуты для обеспечения безопасности саммита «Большой двадцатки».

Напомним, 17-й саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября 2022 года.