Джакарта, 31 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Военно-морские силы Индонезии готовят 12 военных кораблей, чтобы обеспечить проведение саммита G20, который состоится на Бали в ноябре, сообщает CNN Indonesia.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

«На самом деле подготовленные корабли — это боеспособные корабли для обеспечения безопасности лидеров», — заявил адмирал Юдо Маргоно.

Военные корабли будут размещены в радиусе 12 миль от побережья острова Бали.

Кроме того, три тысячи сотрудников развернуты для обеспечения безопасности саммита «Большой двадцатки».

Напомним, 17-й саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября 2022 года.