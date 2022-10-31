Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Пожароопасный сезон завершился в Свердловской области. Соответствующий указ издан министерством природных ресурсов и экологии региона, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным минприроды, в феврале–октябре 2022 года в Свердловской области было зафиксировано 627 природных пожаров на общей площади 13,8 тыс. гектаров. Показатель в четыре раза ниже аналогичного в прошлом году.

«Пики горимости пришлись на июль–август. Причиной большинства природных пожаров, как и в прошлые годы, становился человеческий фактор», — отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии Андрей Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Екатеринбурге отменили пожароопасный режим. В Уральской столице в 2022 году произошло 50 природных пожаров.