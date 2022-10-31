Казань, 31 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Двоих жителей Татарии подозревают в организации лабораторий по выращиванию наркосодержащих растений. У них изъято более 4 кг запрещенных веществ, сообщает 31 октября пресс-служба МВД по РТ.

Sledcom.ru Уголовное дело

Установлено, что отец с сыном оборудовали лаборатории по выращиванию наркосодержащих растений. Одна из них находилась в частном доме в поселке Новочувашский Зеленодольского района, вторая — в гараже одного из кооперативов Казани.

При обыске частного дома, принадлежащего 41-летнему мужчине, полицейские обнаружили и изъяли 12 кустов наркосодержащего растения, а также оборудование и материалы, предположительно сопутствующие нелегальной культивации растений. Подобное оборудование и наркотическое средство было обнаружено и в гаражном боксе 33-летнего казанца.

Экспертиза установила, что изъятое общей массой более 4 кг является наркотическим средством. По словам задержанных, они культивировали и хранили наркотические средства для личного употребления.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В отношении 41-летнего фигуранта решается вопрос о привлечении к ответственности.

Ранее ИА REGNUM передавало, семейная пара оборудовала на территории Казани тайники-закладки с наркотиками. Супруги намеревались самостоятельно заняться производством запрещенных веществ.

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