Кишинёв, , 12:01 — REGNUM В молдавском селе Наславча 31 октября упала ракет, сбитая ПВО киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдавии.

«На данный момент зарегистрированных пострадавших нет, но в некоторых домах в Наславче разбито несколько окон», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, место падения ракеты оцеплено, на месте работают следователи.

Как сообщалоИА REGNUM, утром 31 октября киевский режим сообщил о новых взрывах на территории б. УССР.

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