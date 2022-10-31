Москва, , 12:01 — REGNUM В ближайшее время необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 31 октября завяил президент Белоруссии Александр, передает «БЕЛТА».

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

По его мнению, встреча лидеров двух государств точно состоится. На ней окончательно будут подведены итоги 2022 года

«Как минимум планируется на уровне президентов определить задачи на предстоящий 2023 год», — рассказал о теме встречи Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры 26 сентября в Сочи.

Читайте подробнее: Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи