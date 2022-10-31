Минск, , 12:01 — REGNUM Экономика Белоруссии демонстрирует определённое оживление, хоть с ней и не всё хорошо. Об этом 31 октября заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании с премьер-министром Романа Головченко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы констатируем — и это правда — последние месяцы, недели определённое хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчёркиваю, чтобы наши люди понимали, что не всё так хорошо», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что это не означает, что власти республики не видят реального положения дел на средних и малых предприятиях, а также проблемы на больших производствах.

По его словам, проблемы всегда были, и тем более есть они сейчас, в условиях санкций, о в целом экономика показывает хорошие результаты по отдельным направлениям.

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