Москва, 31 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В 2022 году в топ-3 самых популярных сериалов среди российских зрителей вошли шоу «Игра престолов», «Дом Дракона» и «Контейнер». Об этом 31 октября сообщают «Известия».

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Согласно информации, предоставленной онлайн-кинотеатром Movix, «Игра престолов» набрала 128 389 часов просмотров, «Дом дракона» — 88 089 часов, а российский «Контейнер» — 61 614 часов. Кроме того, в верхнюю часть рейтинга также попали проекты «ИП Пирогова», «Содержанки», «Реальные пацаны» и турецкое шоу «Постучись в мою дверь».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что согласно данным, предоставленным онлайн-кинотеатром «Амедиатека», сериал «Дом дракона» обошёл по популярности шоу «И просто так», а также спецвыпуск «Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс».