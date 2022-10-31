Мелитополь, , 11:59 — REGNUM Вооружённые формирования киевского нацистского режима продолжают тренировать в районе города Запорожья диверсантов и спецназ для высадки десанта и захвата им Запорожской АЭС. Об этом 31 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Радио КП».

Запорожская АЭС Ralf1969

Как уточнил Рогов, ранее в город Запорожье в дополнение к группе боевиков ВСУ численностью порядка 450 человек дополнительно прибыло ещё 230 человек.

«Эта группа постоянно проводит тренировки в заводском районе Запорожья, в так называемом районе Звезды. Там пустое нефтехранилище, которые не используется по назначению, оно находится на побережье Днепра, и они постоянно тренируются в захвате крупного объекта техногенного происхождения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС «хрупкая и опасная».