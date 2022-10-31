Нижний Новгород, , 11:58 — REGNUM Прокуратура Нижегородской области предъявила обвинение во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере бывшим сотрудникам компании «Нижегородский водоканал». Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве 28 октября.

По версии следствия, директор, заместитель и три работника водоканала вступили в сговор и занялись вымогательством взяток у руководителей шести компаний-контрагентов.

В течение двух лет и пяти месяцев они получали незаконные вознаграждения за свои услуги по покровительству и попустительству при заключении и исполнении договоров на выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и дорожного полотна, поставку химреагентов и оказание клининговых услуг.

Прокуратура утверждает, что в общей сложности фигуранты уголовного дела успели получить в виде взяток свыше 40 млн рублей. Также обвиняемые пытались украсть более 2 млн рублей, купив по завышенной цене мебель для «Нижегородского водоканала».

Судить экс-менеджеров будет Канавинский районный суд Нижнего Новгорода. Им грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы и штраф в размере до 2,8 млрд рублей.