Кишинёв, , 11:56 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон считает недопустимым то, как обращались правоохранители с участниками протестных акций 30 октября. Об этом он заявил 31 октября журналистам.

Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии partidulsor. md

«Такого беспредела в Молдавии за 30 лет независимости не было, когда сотни, тысячи полицейских заставляли так обращаться с протестующими», — сказал Додон.

Он отметил, что протестовать вышли простые люди, но в толпе были «провокаторы от власти». Бывший президент призвал граждан продолжать заявлять своих о своих правах и выходить на массовые акции.

«Только мирные протесты всего населения смогут остановить этот беспредел», — заявил политик.

По его мнению, власти не смогут помешать выражению недовольства людей, и протесты будут всё более массовыми. Додон также выразил надежду, что члены его партии в конце концов всё-таки тоже присоединятся к этому.

Напомним, акция «Шор» запланирована возле здания Академии наук в Кишинёве. Партия организовывает массовые митинги каждое воскресенье, начиная с 18 сентября. С 16 октября полиция не пускает протестующих по воскресеньям к местам согласования митингов. 30 октября из-за этого начались столкновения, были задержаны 28 человек. Кроме них ещё 51 человека полиция задержала до начала акции, считая их подозрительными.

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