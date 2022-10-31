Киев, , 11:54 — REGNUM Жители Киева испытывают трудности при пользовании мобильной связи. Об этом 31 октября сообщают киевские СМИ, телеграм-каналы и участники групп социальных сетей.

Мобильная связь

В частности, не работает связь у оператора «Киевстар». Пользователи не могут не только звонить и пользоваться интернетом, но и отправлять короткие сообщения. Клиентов сети просят вручную выбрать других операторов связи.

Ранее стало известно о проблемах с энергоснабжением и подачей воды в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября на территории б. УССР зафиксированы взрывы.