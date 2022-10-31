Москва, , 11:54 — REGNUM Бизнес, граждане, федеральные и региональные органы власти говорят о необходимости принятия законопроекта, вносящего серьезные изменения в работу похоронной отрасли, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Венок Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о похоронном деле. В нем, в частности, предлагается проведение инвентаризации мест захоронений, по результатом которой должны быть созданы реестры кладбищ, участков захоронения и мест захоронений на них, а также организовано ведение таких реестров уполномоченными органами региона в сфере похоронного дела.

«Хорошо знаю, что в отрасли накопилось множество проблем, законодательство серьезно отстало от жизни. В начале этого года попыталась исправить ситуацию, внесла в ГД закон, вводящий серьезные изменения в работу похоронной отрасли. Однако он до сих пор не дошел даже до первого чтения», — подчеркнула Разворотнева в своем телеграм-канале.

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