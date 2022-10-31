Пекин, 31 октября 2022, 11:52 — REGNUM США нарушили правила свободной торговли, введя новые правила экспортного контроля для Китая и ограничив инвестиции. Об этом 31 октября заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
«США ввели новые правила экспортного контроля в Китай, ограничили инвестиции в Китай», — приводит МИД КНР слова Ван И.
Он отметил, что Вашингтон серьёзно нарушил правила свободной торговли и нанёс ущерб законным правам и интересам Китая. По его словам, это необходимо исправить.
Также глава китайского МИД подчеркнул, что возврат китайско-американских отношений на путь стабильного развития отвечает интересам двух стран и ожиданиям международного сообщества.
Читайте ранее в этом сюжете: Китай призвал США прекратить политику сдерживания и давления