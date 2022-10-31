Пекин, 31 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. США нарушили правила свободной торговли, введя новые правила экспортного контроля для Китая и ограничив инвестиции. Об этом 31 октября заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

U.S. Department of State Ван И

«США ввели новые правила экспортного контроля в Китай, ограничили инвестиции в Китай», — приводит МИД КНР слова Ван И.

Он отметил, что Вашингтон серьёзно нарушил правила свободной торговли и нанёс ущерб законным правам и интересам Китая. По его словам, это необходимо исправить.

Также глава китайского МИД подчеркнул, что возврат китайско-американских отношений на путь стабильного развития отвечает интересам двух стран и ожиданиям международного сообщества.