Киев, 31 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В результате взрывов часть временно оккупированной режимом Киева Киевской области на территории б. УССР остаётся без электроэнергии, её жителям нужно приготовиться к длительному отсутствию света. Об этом 31 октября написал глава так называемой прокиевской администрации региона Алексей Кулеба в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Как указал Кулеба, после взрывов на территории Киевской области вводятся экстренные отключения электричества.

«Приготовьтесь к длительному отсутствию электроэнергии», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США на территории бывш. УССР Бриджит Бринк написала, что в Киеве сотрудникам американского посольства пришлось укрыться в убежище.