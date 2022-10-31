Якутск, 31 октября 2022, 11:51 — REGNUM В Якутии зафиксированы случаи, когда на получение единовременной выплаты претендуют сразу несколько родственников одного военнослужащего. Об этом рассказала на брифинге 31 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
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Она также отметила ситуации, когда родственники бойцов из Якутии живут в других регионах и в таком случае не могут написать заявление на получение единовременной материальной помощи. Кроме того, у некоторых мобилизованных не оказалось родственников, которые могли бы претендовать на эту меру поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, по её словам, единовременные выплаты Якутяне получат в течение двух дней. Остаются необработанными только данные военнослужащих, которые проходят подготовку на полигоне в Приморском крае.