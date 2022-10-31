Якутск, 31 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Якутии зафиксированы случаи, когда на получение единовременной выплаты претендуют сразу несколько родственников одного военнослужащего. Об этом рассказала на брифинге 31 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Iltumen.ru Ольга Балабкина

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Она также отметила ситуации, когда родственники бойцов из Якутии живут в других регионах и в таком случае не могут написать заявление на получение единовременной материальной помощи. Кроме того, у некоторых мобилизованных не оказалось родственников, которые могли бы претендовать на эту меру поддержки.

«Жизнь далека от установленных формальных правил. Так, есть случаи, когда относительно одного мобилизованного-военнослужащего подаётся несколько заявлений от всех членов его семьи; когда у мобилизованного отсутствуют члены семьи, имеющие право на получение выплаты; когда родители мобилизованного проживают за пределами республики и не могут написать заявление на оказание такой помощи», — рассказала Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, по её словам, единовременные выплаты Якутяне получат в течение двух дней. Остаются необработанными только данные военнослужащих, которые проходят подготовку на полигоне в Приморском крае.