Челябинск, 31 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Челябинской области 24% мобилизованных граждан явились в военкоматы добровольно. Об этом заявил губернатору Алексею Текслеру военком Андрей Максуров

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Он отметил, что сейчас мобилизационные мероприятия закончены. Военные комиссариаты продолжают комплектование российской армии за счет добровольцев и кандидатов на службу по контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Челябинской области было объявлено об окончании частичной мобилизации.