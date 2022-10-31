Москва, , 11:48 — REGNUM Высокоумный риторический вопрос президента Байдена — зачем президент РФ Владимир Путин то и дело упоминает о тактическом ядерном оружии, если не собирается его применять, всё же имеет весьма простой ответ, обратный задуманному в Вашингтоне, заявил корреспонденту ИА REGNUMисторик и писатель Дометий Завольский.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

« Именно потому, что всё большая часть антироссийской пропаганды в последние недели строится на бесконечных, идущих на всех уровнях инсинуациях, что Россия якобы вот-вот применит ядерное оружие!

Причём-де исключительно по воле президента Путина. Который, мол, не понимает, что проблем на протяжённом фронте это не решит, зато будет иметь непредсказуемые политические издержки.

Россия уже столкнулась с поразительной наглостью киевского режима и ещё более поразительной легковерностью западных СМИ и политических кругов, радостно записывающих на счёт России любое преступное деяние своего клиента, включая опасные для всей Европы обстрелы Запорожской АЭС.

Россия только что представила убедительный план подготовки Киевом с помощью Лондона «грязной бомбы» (намерение применить которую тоже немедленно записали на её счёт). А затем выдвинула версию, как данное устройство Киев планировал предъявить миру, якобы сбив российскую ракету в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. (Кстати, разоблачению этого плана лучше не обольщаться, ибо могут быть и другие — [отсылка к тексту]).

Все эти факты, видимо, никак не укладываются в голове президента Байдена в качестве убедительного ответа на вопрос, зачем президенту Путину повторять, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие.

Вероятно, для западной общественности нужны ещё более ясные объяснения. Например, наряду с докладами специалистов войск РБХЗ небесполезна будет краткая справка о том, как идея о применении Россией тактического ядерного оружия распространялась по западным СМИ и политическим кругам, как она соотносится с прежними информационными кампаниями, по меньшей мере начиная с Бучи и ракетного удара по Краматорску.

Наконец, важно также отследить, по каким каналам в российское информационное пространство действительно пытались вбросить идею о необходимости применения тактического ядерного оружия. Хотя бы за тем, что трудно вообразить, какую идею таким образом попытаются выдать за российскую, когда ставки станут ещё выше.

Когда мы имеем дело уже с гибридом информационной и ядерной войны, легковесные представления о втростепенности информационной войны по сравнению с «настоящей» больше не уместны.

Как действия противника на поле боя требуют от России скорейшего совершенствования средств разведки и связи, так и нарочитая наивность Запада требует от нас незамедлительного прогресса в средствах информационной войны, от более убедительной неформальной риторики до разоблачений, выводящих на чистую воду закоренелых провокаторов», — пояснил эксперт.

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