Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области в 2023 году откорректируют стратегию развития региона в условиях внешней турбулентности, сообщил 31 октября на Форуме стратегов заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По его словам, несмотря на внешние факторы проблемы на региональном уровне не сильно меняются. Например, вопросы сотрудничества с Петербургом или вопросы, связанные с балансом между жилищным строительством в районах, прилегающих к Петербургу, и развитием социальной и транспортной инфраструктуры.

«Неважно, что будет происходить — эти вопросы нужно будет решать и фокусировать на них свои ресурсы», — сказал чиновник уточнив, что власти региона не выстраивали в своей стратегии приоритеты по росту отраслей, указав что основной задачей было создать условия для развития бизнеса.

«Но мы будем учитывать изменения, например, в развитии портовой инфраструктуры, которая строилась под экспорт угля или контейнерные грузы», — добавил Ялов, подчеркнув, что стратегия — это процесс, координация между федеральным и региональным уровнем и крупными проектами: Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), развитие железных дорог, проект КАД-2.

«Все они продолжаются, и мы их учтем в плане своего развития», — подчеркнул Ялов.