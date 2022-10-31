Мариуполь, ДНР, , 11:47 — REGNUM Московские учёные оценят техническое состояние и работоспособность металлургических комбинатов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил 31 октября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

По его словам, специалисты научно-исследовательского центра имени И. П. Бардина в рамках заключённого с минпромторгом ДНР соглашения приступили к проведению технико-экономического аудита предприятий металлургической отрасли ДНР. Оценку работоспособности в ближайшее время получит «Азовэлектросталь». На очереди — металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь». Учёные приступят к изучению объектов после полного разминирования заводов.

«Проведение технико-экономического аудита и подготовка экспертного заключения позволит объективно оценить техническое состояние и работоспособность технологического оборудования основных производственных цехов, а также составить анализ материально-ресурсного обеспечения предприятий и оценить рыночную потребность в выпускаемой металлопродукции», — цитирует Хоценко Донецкое агентство новостей.

Не исключено, что металлургические комбинаты сменят направления работы.