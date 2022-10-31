Мариуполь, ДНР, 31 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Московские учёные оценят техническое состояние и работоспособность металлургических комбинатов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил 31 октября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь»

По его словам, специалисты научно-исследовательского центра имени И. П. Бардина в рамках заключённого с минпромторгом ДНР соглашения приступили к проведению технико-экономического аудита предприятий металлургической отрасли ДНР. Оценку работоспособности в ближайшее время получит «Азовэлектросталь». На очереди — металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь». Учёные приступят к изучению объектов после полного разминирования заводов.

«Проведение технико-экономического аудита и подготовка экспертного заключения позволят объективно оценить техническое состояние и работоспособность технологического оборудования основных производственных цехов, а также составить анализ материально-ресурсного обеспечения предприятий и оценить рыночную потребность в выпускаемой металлопродукции», — цитирует Хоценко Донецкое агентство новостей.

Не исключено, что металлургические комбинаты сменят направления работы.