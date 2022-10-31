Донецк, 31 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую, сообщили 31 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:22 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 2 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела со стороны ВСУ города Первомайска в Луганской Народной Республике разрушено одно из зданий бывшей больницы, повреждено остекление мастерских колледжа.

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