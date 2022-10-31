Киев, 31 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Киеве сотрудникам американского посольства пришлось укрыться в убежище. Об этом сообщила посол США на территории бывш. УССР Бриджит Бринк.

Тревога

По её словам, после объявления в Киеве воздушной тревоги сотрудники американского посольства укрылись в убежище. Ранее воздушную тревогу объявили по всей территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов Киев остался без электричества, часть столицы киевского режима не может пользоваться водоснабжением и связью.