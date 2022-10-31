Пекин, 31 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Китай запустил лабораторный модуль «Мэнтянь» к национальной орбитальной станции «Тяньгун». Трансляцию 31 октября провело Центральное телевидение Китая.

saturnapollo Китайская космическая станция Тяньгун-2

Ракета-носитель Long March-5B («Чанчжэн-5B») стартовала с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) в 15:37 по местному времени (10:37 мск).

«Мэнтянь» — второй лабораторный модуль китайской орбитальной станции. Первый лабораторный модуль — «Вэньтянь» — был запущен 24 июля.