Калуга, , 12:00 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Калуги. Мужчина подозревается убийстве матери, сообщили 31 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2022 года подозреваемый нанёс своей 73-летней матери ножевые ранения, повлекшие её смерть. После совершения преступления мужчина вызвал правоохранительные органы и сообщил о совершенном убийстве. Как один из мотивов рассматривается нежелание подозреваемого ухаживать за пожилой матерью, страдавшей различными заболеваниями.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие инициирует перед судом вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся экспертизы и другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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