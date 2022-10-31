Курск, , 11:46 — REGNUM Курский доброволец — профессиональный военный в отставке погиб в ходе специальной военной операции, сообщили 31 октября в администрации Курска.

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Павел Веселов родился и вырос в Курске, окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. В 2000 году демобилизовался, он вернулся в Курск, где занимался бизнесом, работал в охранных структурах.

В июле Павел Веселов отправился добровольцем в зону СВО, в октябре он геройски погиб. Ему было 54 года.