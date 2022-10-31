Сеул, , 11:47 — REGNUM С 30 октября в Южной Корее начало действовать зимнее расписание воздушного движения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Самолет авиакомпании Korean Air (сс) byeangel

Согласно опубликованным данным, число международных маршрутов увеличено на 29, до 162, а число рейсов — на 785, до 2711.

Известно, что увеличение рейсов связано с ослаблением противоэпидемических мер в Южной Корее и за рубежом.

Нынешний показатель международных рейсов соответствует показателю равному 58% от допандемийного уровня. До конца зимнего периода планируется довести данный показатель до 60%.

Количество рейсов в Юго-Восточную Азию, Америку и Европу восстановят до 70%, в Океанию и на Ближний Восток — более чем до 90% от допандемийного уровня.